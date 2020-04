Balzaretti: “Ziyech un rimpianto: stavamo per prenderlo. Tentativo anche con Ilicic”

Federico Balzaretti ha raccontato alcuni retroscena di mercato nel corso di una diretta Instagram a Calciomercato.com. Ecco uno stralcio delle sue parole: “L’Inter voleva a tutti i costi Nainggolan, la Roma in cambio chiese Zaniolo e Radu, e alla fine insieme a Nicolò prendemmo Santon. Un rimpianto? Stavamo prendendo Hakim Ziyech, è un giocatore per il quale stravedo. Ci siamo stati dietro tantissimo tempo, ma alla fine non fu trovato l’accordo. Avevamo fatto anche un tentativo per Ilicic, ma l’Atalanta ha subito detto di no e visti i rapporti tra le società è stato giusto non insistere. Sono soddisfatto che abbiamo riportato Pellegrini alla Roma, lo sentivamo quasi quotidianamente al Sassuolo. E Gerson sta facendo grandissime cose ora al Flamengo”.

Impossibile non parlare del derby contro la Lazio: “Difficile non capire cosa significhi da quelle parti, dal primo giorno che sono arrivato me ne parlavano tutti. Ancora oggi i tifosi mi fermano per strada per ricordarmi il mio gol contro la Lazio, io mi sono conservato una pagina del giornale giornale del giorno dopo. Quel giorno credo che a Daniele De Rossi sia scappata anche una lacrimuccia, è un tipo emotivo”.