A Marsiglia, ad agosto, sorridevano. E anche tanto. Il motivo era la partenza di Leonardo Balerdi. Una parte della tifoseria francese non vedeva l'ora di voltare pagina: le prestazioni dell'argentino erano finite nel mirino e in molti non ne potevano più. Quei sorrisi, oggi, hanno cambiato città. Perché adesso a godersi il difensore sono i tifosi della Roma. Balerdi è diventato uno dei pilastri della squadra di Gasperini. Difende, si fa sentire, accompagna l'azione e quando ha spazio riesce anche a strappare. Un mix di caratteristiche che ricorda, per certi aspetti, il miglior Manolas. Il tecnico giallorosso lo ha esaltato più volte e questo avvio di stagione ha confermato quanto l'argentino sia diventato importante negli equilibri della squadra. E la crescita non è passata inosservata neanche in patria. Scaloni lo continua a chiamare in Nazionale e adesso per Balerdi potrebbe aprirsi una nuova opportunità. Con l'addio di Otamendi, l'Argentina è alla ricerca di un nuovo punto di riferimento al centro della difesa. Il ct sembra intenzionato a puntare anche sul giallorosso, che secondo quanto riportato da TyC Sports è tra i candidati per una maglia da titolare nell'amichevole contro l'Uruguay. Al suo fianco dovrebbe esserci Lisandro Martinez.