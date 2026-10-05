L'attaccante ha finalmente debuttato con l'Albiceleste. In questi anni ha anche rifiutato l'Italia

Redazione
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Matias Soulé finalmente debutta con la Nazionale argentina, un sogno che cullava da tempo tanto da rifiutare la proposto dell'Italia. Dopo l'esordio con l'Albiceleste, l'attaccante della Roma ha condiviso sui social le emozioni per un traguardo inseguito da sempre e ha sottolineato l'orgoglio di rappresentare il suo paese. A celebrarlo è stato anche Leonardo Balerdi, che ha pubblicato una foto insieme al compagno di nazionale, scrivendo: "Grande hermanito, felicidaciones" ovvero "Grande fratellino, congratulazioni" accompagnando il messaggio con un applauso. Un momento speciale per Soulé, che ha definito il debutto con l'Argentina: "qualcosa che porterò sempre nel mio cuore", ringraziando la famiglia e tutte le persone che lo hanno accompagnato nel percorso. "L'inizio di un sogno che ha ancora molto davanti" ha scritto il giallorosso.

soule Argentina v Burkina Faso - International Friendly

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