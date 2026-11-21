Grave infortunio per Doue. L'esterno del Paris Saint Germain è uscito in lacrime per un problema al ginocchio destro durante la partita contro il Nizza. La stagione del francese rischia di essere finita in netto anticipo e non ci sarà contro la Roma mercoledì in Champions League. Altra tegola per Luis Enrique che ha già perso Kvaratskhelia per la rottura del crociato. Nelle prossime ore Doue effettuerà gli esami strumentali ma le sensazioni non sono positive.