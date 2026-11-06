Alessandro Nesta, allenatore dell'Avellino, ha parlato alla vigilia del derby contro il Benevento in Serie B. L'ex capitano della Lazio ha anche ricordato gli anni della stracittadina contro la Roma e quelli a Milano quando vestiva la maglia dei rossoneri. Queste le sue parole: "Ho fatto tanti derby, soprattutto a Roma e Milano. A Roma facevo i danni, lo soffrivo essendo di quella città. Nessuna partita mi ha dato quell'ansia. A Milano invece c'era più scioltezza, è un altro mondo e il giorno dopo andavo in bicicletta in corso Vercelli. Da allenatore sento questo derby, sono stato tifoso e so come si sente la gente. Non come quello di Roma però, che era follia per me."