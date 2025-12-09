Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Atalanta, infortunio al flessore per Bellanova: a rischio il match con la Roma

news as roma

Atalanta, infortunio al flessore per Bellanova: a rischio il match con la Roma

Atalanta, infortunio al flessore per Bellanova: a rischio il match con la Roma - immagine 1
Il calciatore nerazzurro sarà valutato nei prossimi giorni
Redazione

Problemi per l'Atalanta di Palladino che perde per infortunio Raoul Bellanova. L'esterno nerazzurro è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 16 minuti nel match di Champions League contro il Chelsea. Per l'ex Torino si tratta di un dolore al flessore che sarà valutato nei prossimi giorni per capirne la reale entità. Il grado dell'infortunio definirà quante gare dovrà saltare ma la zona d'interesse è piuttosto delicata. Quasi certamente salterà le prossime gare con Cagliari e Genoa ma sono a rischio anche le sfide con Inter (28 dicembre) e Roma (3 gennaio).

Leggi anche
Roma, Dovbyk punta il Como. Mercato: trattativa aperta per Zirkzee, idea Lucca
Dybala, indizio social: il post “& ASRoma” riaccende le discussioni sul rinnovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA