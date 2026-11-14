C'è un giocatore della Roma, arrivato agli sgoccioli della sessione estiva di calciomercato, che è già stato in grado di conquistare tutti. E che, notizia degli ultimi giorni, viaggia spedito anche verso il rinnovo di contratto. Si tratta ovviamente di Marten de Roon, il fedelissimo di Gasperini 'scippato' all'Atalanta dove era finito ai margini del progetto Sarri. Un addio, quello del centrocampista olandese, che aveva mandato su tutte le furie la piazza nerazzurra. Ma che sia Gasp sia lo stesso de Roon hanno provato più volte a spiegare. C'è però un gesto che va oltre le polemiche: il suo posto, nello spogliatoio della New Balance Arena, è ancora vuoto. Come raccontato da Federica Zille in un video pubblicato su Dazn, infatti, nessun calciatore ha occupato il posto tra Samardzic ed Elmas. Sintomo del profondo rispetto verso un giocatore che ha di fatto scritto la storia della Dea e che si è già ritagliato uno spazio fondamentale nella Roma.

Caricamento post Instagram...