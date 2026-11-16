Mati Soulé si prepara a un'altra serata importante con la maglia dell'Argentina. Con il Costa Rica è un'amichevole, ma dopo tanta attesa il romanista non vuole perdere tempo per prendersi la Seleccion. E il ct Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa toccando proprio l'argomento Soulé, in relazione alla sconfitta con l'Uruguay: "All'intervallo abbiamo voluto fare delle prove, perché è questo il momento di farle, e abbiamo inserito Mati Soulé che è più un giocatore di fascia. Non abbiamo avuto il tempo di reagire perché in cinque minuti ci hanno fatto due gol. Da lì la partita ha iniziato a snaturarsi un po'. La pressione sui giovani? È qualcosa di naturale. Pensare che un giocatore così giovane possa vincere una partita da solo è sbagliato: la nazionale ha un altro contesto e un'altra realtà. Ci sono grandi calciatori e chi c'è già deve indicare la strada ai ragazzi. Questo non significa che non li faremo giocare. Cercheremo il momento giusto, come l'altro giorno con Mati Soulé. Pensavamo fosse il momento adatto, ma a causa dei gol subiti non è riuscito a esprimersi al massimo. Cerchiamo sempre il contesto ideale, ma a volte non va bene. Ci sono Prestianni, Franco Mastantuono, l'altro giorno abbiamo visto Matías Soulé. Non si possono provare tutti insieme per una questione di equilibrio, ma cerchiamo di osservarli".