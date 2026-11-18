Solo panchina per Balerdi, Castro e Soulé. A segno Nico Paz e Mastantuono
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Dopo la sconfitta contro l'Uruguay, l'Argentina nella notte è tornata alla vittoria battendo per 7-0 contro la Costa Rica a Cordoba. Un successo a cui non hanno preso parte i 3 romanisti convocati dal ct Scaloni: solo panchina, infatti, per Soulè, Castro e Balerdi, che nelle prossime ore faranno ritorno nella Capitale con qualche minuto di riposo in più nelle gambe. Le reti dell'Argentina sono state segnate da Nico Paz (2), Mastantuono (2), Alvarez (2) e Mac Callister.
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