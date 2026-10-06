Balerdi, Soulé e Castro sono comunque pronti a subentrare e soprattutto vivranno un momento storico del calcio mondiale a pochi metri di distanza

Redazione
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Cristante suona la carica: "Vogliamo ripeterci e migliorarci rispetto all'anno scorso"

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Questa notte, all'una italiana, l'Argentina vivrà un momento storico. Leo Messi, infatti, scenderà in campo per l'ultima volta con la maglia dell'Albiceleste. E ovviamente scenderà in campo dal 1' nell'amichevole contro il Benin. Panchina, invece, per i tre romanisti Balerdi, Soulé e Castro. I tre calciatori della Roma sono comunque pronti a subentrare e soprattutto vivranno un momento storico del calcio mondiale a pochi metri di distanza.

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier

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