Balerdi, Soulé e Castro sono comunque pronti a subentrare e soprattutto vivranno un momento storico del calcio mondiale a pochi metri di distanza
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Questa notte, all'una italiana, l'Argentina vivrà un momento storico. Leo Messi, infatti, scenderà in campo per l'ultima volta con la maglia dell'Albiceleste. E ovviamente scenderà in campo dal 1' nell'amichevole contro il Benin. Panchina, invece, per i tre romanisti Balerdi, Soulé e Castro. I tre calciatori della Roma sono comunque pronti a subentrare e soprattutto vivranno un momento storico del calcio mondiale a pochi metri di distanza.
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