Il talento di Antonio Arena è fuori discussione. Il baby centravanti della Primavera ha già segnato con la prima squadra in Coppa Italia ed è nel mirino di Gasperini che spesso e volentieri lo convoca per le sfide di campionato. Nessuna pressione, ma l'attaccante ha già dimostrato di avere qualcosa in più rispetto ai suoi coetanei. Anche il noto quotidiano inglese The Guardian lo ha notato e ha deciso di inserirlo nella lista dei 60 giocatori nati nel 2009 più promettenti in giro per il mondo. Presenti nella lista anche Riccardo Cassano del Como e Destiny Elimoghale della Juventus.