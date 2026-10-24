André-Frank Zambo Anguissa ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato contro il Napoli. Queste le sue parole:

Nello spogliatoio vi siete detti qualcosa, il mister vi ha parlato? “Il mister è positivo e si fida di noi. Anche noi ci proviamo a esserlo. Sul 3-2 non dovevamo prendere gol. Sono stati bravi loro a pareggiare. Andiamo avanti”.

Come hai pensato a quel gol in rovesciata? “Ho visto la palla e l’ho presa bene. Non era previsto di fare gol. Oggi abbiamo fatto un punto e dobbiamo essere positivi”.

Come cambiano le tue funzioni con De Bruyne? “Sono tutti bravi, il mister fa la scelta migliore per la squadra. La verità è che non cambia niente per me. Dobbiamo pensare da squadra e tutti lo stanno facendo”.

Sei al top o puoi ancora migliorare? “C’è sempre qualcosa in cui migliorare. Sto tornando bene e spero di poter aiutare la squadra. Sono sempre contento di giocare”.