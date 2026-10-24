Una vera e propria furia Massimiliano Allegri che è stato espulso poco dopo il gol di Balerdi. Solito show del tecnico toscano che si è tolto la giacca ed è arrivato il rosso: "Perché sono stato espulso? Perché sono stato zitto. Ormai la multa me la daranno e faremo beneficenza anche a questo giro", ha detto in conferenza stampa. Ma a far discutere sono le parole a microfoni spenti. Allegri ha urlato: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro...". Frasi che si sono sentite all'interno della sala stampa del Maradona. Il riferimento è alla corsa Champions dell'anno scorso poi terminata con i giallorossi al terzo posto in classifica e col Milan in Europa League sotto a Como e Roma.