Le sue parole: "Mi trovo benissimo, lo dico dal primo giorno. Sono stato accolto benissimo, mi sembra di essere qui da 3 anni"
Leonardo Balerdi ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato contro il Napoli. Queste le sue parole:
Che partita e che reazione. “E' la prima doppietta nella mia carriera. Ora sto arrivando un po’ di più, l'ho visto da Mancini ed Hermoso. Oggi volevamo vincere ma almeno portiamo un punto a casa”.
E Gasperini il segreto del tuo momento? “Mi sta insegnando Gasperini questi nuovi movimenti, mi dà più libertà di andare avanti”.
Si può sognare? “Io mi trovo benissimo, lo dico dal primo giorno. Sono stato accolto benissimo, mi sembra di essere qui da 3 anni. E questo grazie al gruppo”.
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