Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato contro il Napoli. Queste le sue parole:

È stata una partita intensa. La voglia di non mollare mai è lampante nella sua squadra. Ci sono tante cose positive ma lo spirito denota maturità. “Sono soddisfatto, tranne della prima mezz’ora. Il Napoli era superiore e noi eravamo in difficoltà. Avevano una marcia in più, poi abbiamo fatto un buon finale di primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e avevamo dentro la sensazione di vincere. Avevamo grande convinzione”.

Siete stati lucidi nonostante il gol del 3-2. Avete avuto idee e non avete perso pazienza. Oltre al carattere, c’è tanta lucidità. “ iamo stati bravi in questo, non c’è stata frenesia. Abbiamo mantenuto nostro modo di giocare, i gol sono stati di qualità. C’è stata tanta energia dei sostituti. Soulé ha fatto una partita straordinaria, lui come anche Ndicka. Siamo in un gran momento, c’è tanta convinzione e giochiamo un bel calcio. Il morale è alto e l'impressione è di aver perso due punti. Per come è andata la partita però è andata bene così”.

Quale pareggio contro le big la sodddisfa di più? “Sono pareggi diversi ma abbiamo dimostrato di essere competitivi. Sempre. Col Como abbiamo giocato in 10, contro l’Inter eravamo avanti noi. Oggi era una partita fresca contro una squadra di assoluto valore e averla rimontata è stata una bella iniezione di fiducia”.

A chi lo paragona Balerdi oggi? “E' innegabile che Balerdi e de Roon sono due giocatori leader delle vecchie squadre in cui stavano. Il loro apporto è stato straordinario. Non ci hanno messo molto tempo per inserirsi. Anche Balerdi, lo stesso. Conosce il calcio e ha una energia pazzesca, è un grande rinforzo per me”.

Lei vinse qui con una doppietta di Caldara. “Quella era un’altra squadra. Il Napoli è sempre stata una squadra di riferimento e sai benissimo che se sei competitivo qui, puoi avere la forza di giocartela con tutti”.

Allegri era molto nervoso. “Si, l’ho visto. Spero non lo sia con me, non l’ho buttato fuori io (ride,ndr)”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Questa squadra ha accettato di correre dei rischi? “Senza rischi non hai traguardi. Non so se il nostro modo di giocare è così rischioso visti anche i numeri della nostra difesa. Noi giochiamo la partita cercando di vincere. Giocare contro il Napoli è un metro di paragone per capire quanto siamo competitivi. Se giochi così con loro significa che puoi giocartela con tante squadre”.

Sulla partita. “Non siamo partiti male, abbiamo avuto un’occasione importante me anche loro. Poi abbiamo subito il Napoli e facevamo fatica ad uscire. Poi dopo il gol di Anguissa abbiamo costruito un’altra partita. Il problema è che abbiamo preso gol ad inizio secondo tempo ma abbiamo avuto la convinzione che facendo le nostre giocate potevamo ribaltarla. Il 3-2 è stata una mazzata perché c’era poco tempo ma ci sentivamo forti”.

Sulle scelte. “Tatticamente abbiamo giocato in modo diverso. Ho fatto giocare Cristante dopo un mese, poi è andato Soulé a giocare in quel ruolo. E ha fatto benissimo. Siamo stati precisi, il Napoli ha grande qualità. Ci sono stati tanti ribaltamenti di fronte. È stata una partita bella per il pubblico”.

Quale fragilità ha il Napoli? “Ha fatto una grande impressione. Ha giocatori importanti, ci sono giocatori che hanno vinto due scudetti negli ultimi anni. Possono fare gol sempre, non hanno costruito tanto spero per merito nostro. Alcune volte non siamo stati bravi nell’ultimo passaggio o il tiro. Potevamo essere un po’ più precisi”.

Sul cambio di Balerdi. “Ho tre cambi in difesa, due sugli esterni. Ho messo Balerdi perché eravamo esposti in contropiede e Hermoso aveva speso molto. Loro avevano messo Vergara e Giovane. La velocità di Balerdi era importante. Abbiamo tenuto molto bene. Su quello poi abbiamo costruito la rimonta della gara”.

L’anno scorso la Roma non rimontava, ma è il quarto gol prese ad inizio ripresa. “Bisogna dire anche che loro hanno fatto una bella giocata. A volte è anche un po casuale perché la squadra ha tenuto il campo. È stata una grande giocata individuale. I ragazzi sono stati bravi a non smontarsi. Avevamo finito il primo tempo convinti di non perdere e abbiamo continuato ad avere fiducia”.

Sul Napoli. “Il Napoli è una squadra importante. Hanno cambiato allenatore ma stanno crescendo molto. Credo che debba avere pazienza”.