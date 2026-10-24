Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato contro il Napoli. Queste le sue parole:

È una Roma che non molla mai. “Hai detto bene. Non molliamo mai, solo contro l’Inter abbiamo mollato l’anno scorso. Le occasioni le creiamo e non ci siamo mai abbattuti. Questo è il sintomo di una grande squadra ed è importanti che i sostituti entrano bene e diano intensità. Oggi sono molto contento”

Siete più forti dell’anno scorso. “ si sono arrivati tutti forti e giovani. Balerdi non è giovane ma ha portato esperienza e leadership. Tutti quelli arrivati sono forti e hanno aumentato valore rosa. La Roma è la cosa più importante, diamo tutto per questa maglia”.

Sulla partita. “Dobbiamo rivedere il primo tempo. I gol presi fanno parte di queste partite, l’importante è non abbattersi e reagire. Per come si era messa la partita è andata bene”.