Mora tra luci e ombre: Rodrigo deve spiccare il volo

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DIFESA

Gollini 6: Difficilissima la sua pagella. Immobile sulla rovesciata di Anguissa dove si poteva poco, una punizione nata dopo un errore di rimessa proprio del portiere. Si fa perdonare in parte con l’intervento kamikaze su Hojlund. E totalmente sul miracolo ravvicinato su Olivera. Prova a opporsi su McTominay sull’azione del raddoppio, lo fa bene su Politano per evitare il tris. Poi rovina tutto con quella respinta maldestra su Spinazzola che permette poi la ribattuta di McTominay.

Mancini 6: Non è al meglio e dopo pochi minuti becca pure un brutto colpo. Combatte lo stesso e cerca di affacciarsi anche davanti con qualche affanno in più rispetto al solito. Dopo il 2-0 del Napoli potrebbe crollare, non lo fa. (84’ Ghilardi sv)

Ndicka 6,5: Si occupa di Hojlund chiamando spesso l’aiuto di Mancini in raddoppio. Usa poca forza nei contrasti dei primi minuti e Gasp glielo fa notare. Migliora leggermente ma non appare il Masai di sempre. Rialza anche lui il voto con la sponda per il 2-2.

Hermoso 6: Di Lorenzo e Politano nella prima mezz’ora sembrano quelli dello scudetto. Lo spagnolo fatica a contenerli sulla corsa e cerca la copertura preventiva. Poi prova pure a lui a ruggire sfiorando il pareggio per un soffio. Almeno ci prova. (59’ Balerdi 8,5: l’ingresso del guerriero della Tamara Bunke. Un combattente in ogni fase, un faro anche in fase offensiva dove trova una doppietta da urlo. Dateci subito un santino!)

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