Angeliño è già in campo: “Roma, ti ho scelta subito”. Belotti-Fiorentina: si chiude

Ma la Roma non ha perso le speranze neanche per Tommaso Baldanzi, talentino dell'Empoli che piace tantissimo ai giallorossi: i contatti si sono nuovamente intensificati, ma il nodo resta sempre la formula. I toscani vogliono infatti subito cederlo a titolo definitivo e senza prestiti. In tutto questo Dan Friedkin osserva da migliaia di chilometri di distanza, visto che oggi era a Doha per il meeting dell'Eca, l'associazione dei club europei. Mourinho ormai è un ricordo, ma lo Special One continua a far parlare di sé: in Spagna sono sicuri che Jorge Mendes lo abbia offerto al Barcellona per prendere il posto di Xavi, intenzionato ad andare via. Di certo c'è chi come Giuseppe Giannini benedice la scelta di affidare la panchina a Daniele De Rossi:"Già da giocatore ha dimostrato intelligenza tattica e nella gestione della propria immagine, è un personaggio, quindi è giusto che sia lì. Credo che solo lui potesse subentrare dopo un personaggio come Mourinho”.