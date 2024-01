Mercato LIVE Roma: ufficiale Angeliño. Belotti apre alla Fiorentina

Tre giorni alla fine del mercato, la Roma deve lavorare soprattutto in uscita con Kumbulla, Celik e Belotti in pole per partire. Segui tutti gli aggiornamenti

Ultimi tre giorni di calciomercato con la Roma ancora attiva soprattutto in quello in uscita. Dopo gli arrivi di Huijsen e Angeliño (che oggi sarà ufficializzato) Pinto è chiamato a liberare spazio. Il gm, che lascerà la Roma appena conclusa la finestra di mercato, ha sul piatto diverse possibilità ma anche non poche difficoltà. Tra i nomi in uscita con maggiori chance di partire ci sono nell'ordine: Kumbulla, Celik e Belotti. Ecco tutti gli aggiornamenti di giornata.

Ore 13:18 - E' ufficiale l'acquisto di Angeliño. Il contratto del terzino spagnolo è stato depositato in Lega in questi minuti. Arriva in prestito con diritto di riscatto

ore 11:30 - A Trigoria si aspettano l’arrivo anche di un esterno offensivo di destra. Il nome preferito è Baldanzi, ma il gol alla Juve ha complicato i piani con l'Empoli ora molto dubbioso sulla sua cessione a gennaio come riporta Calciomercato.com. L’alternativa last minute potrebbe essere Bernardeschi: vuole tornare in Italia e ha avuto contatti con diversi club, tra questi anche la Roma. Eventualmente però servirà uno sforzo anche da parte dell’attaccante per abbassare le pretese sul suo stipendio elevato.

ore 9:30 - Rush finale per la Fiorentina alla ricerca di un rinforzo in attacco. Secondo quando riporta Tuttomercatoweb sono poche le speranze di arrivare a Gudmunsson. Ecco che allora che Belotti diventa uno dei possibili candidati forti per l’attacco viola: il giocatore che già dato totale apertura al trasferimento in Toscana rifiutando le destinazioni estere, a frenare la Fiorentina c’è però l’ingaggio elevato del calciatore.

