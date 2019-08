Andressa esalta la Roma femminile: “Qui trattata meglio che al Barcellona”

Andressa Alves ha avuto un grandissimo impatto con il mondo Roma e lo conferma anche in Brasile: l’attaccante si trova attualmente a San Paolo per un’amichevole allo stadio Pacaembu e ha parlato alla stampa di casa, soffermandosi anche sulle sue prime settimane nella Capitale: “Sono molto felice di aver scelto Roma. Ho trascorso tre stagioni al Barcellona e ho raggiunto il mio limite, volevo andare in un campionato diverso. Sono molto soddisfatta del club, del trattamento che mi stanno riservando, un trattamento anche al di sopra di quello che mi ha dato il Barça”.