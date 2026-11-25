Aurelio Andreazzoli ricorda il periodo vissuto a Roma insieme a Luis Enrique. L'attuale allenatore della Primavera della Fiorentina, che ha lavorato al fianco del tecnico spagnolo durante la sua esperienza in giallorosso, è tornato a parlare di quella stagione in un'intervista rilasciata ad Amazon Prime Video, raccontando aneddoti e retroscena del periodo trascorso insieme nella Capitale. "Pedalavamo in notturna. Era una cosa splendida. È stata una sorpresa un po' per tutti, era un personaggio conosciuto per il calcio giocato ma non ancora per essere allenatore. È un personaggio estremamente chiaro, accattivante". Andreazzoli si è poi soffermato su alcune delle abitudini particolari introdotte da Luis Enrique, a cominciare dalla gestione dei ritiri prima delle partite: "Una situazione particolare era il ritiro pre-gara. Lasciava la libertà di dormire con la famiglia mentre noi dello staff eravamo a disposizione di chi voleva dormire a Trigoria". E sulla possibilità concessa ai calciatori di bere birra o vino prima delle gare ha aggiunto: "Non ci sono stereotipi a cui fare riferimento. C'è la logica delle cose". Spazio anche a un aneddoto su Daniele De Rossi, escluso dalla formazione titolare dopo essersi presentato in ritardo: "De Rossi si era presentato con 3 o 4 minuti di ritardo. Di solito Luis dava la formazione in albergo, quella volta invece l'aveva data allo stadio per pensare proprio a quello e lo ha tenuto fuori. La partita l'abbiamo persa in malo modo. Con lui non ci sono negoziazioni, ci sono delle regole da seguire che però non erano probanti o che toglievano libertà". Infine, Andreazzoli è tornato sull'addio di Luis Enrique alla Roma, esprimendo il proprio rammarico per una separazione arrivata dopo una sola stagione: "È stato un peccato perderlo per la città. All'inizio è stato anche deriso immeritatamente. Ai calciatori ha detto chiaramente che non aveva più energia da trasferire".