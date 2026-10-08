Slim Bouaskar, un nome che per i tifosi giallorossi è ancora (quasi) sconosciuto, ma che il "The Guardian" ha scelto di inserire tra i calciatori classe 2009 più forti e più promettenti a livello mondiale. Il portiere, che ha scelto la Tunisia ma è nato e cresciuto a Roma, sta continuando a incantare nelle giovanili giallorosse oltre che ai Mondiali U17. Non ha ancora mai esordito in prima squadra, ma dopo le parole di Mourinho ("Tra qualche anno ti allenerai con i miei") è stato Ranieri a dargli una chance. Un talento riconosciuto anche da Svilar - con cui parla spesso. E il sogno del gioiellino classe 2009 è proprio quello di giocarsi la maglia con Mile tra qualche anno.