Una serata da brividi. Domani di fronte alla Roma ci sarà la squadra che da due anni domina il calcio europeo e che mette paura anche senza Kvaratskhelia e Doué. Gasperini lo sa e studia le mosse per giocarsela quantomeno alla pari. L'ipotesi che prende piede in queste ore è quella di schierare un centrocampista in più sulla trequarti. Con questo assetto tattico, però, rischia di rimanere fuori Dybala. La condizione dell'argentino non è delle migliori e al Tardini si è visto. Nessuno mette in dubbio la sua classe, ma i numeri in zona gol - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - non gli sorridono. La casella delle reti è ferma al 18 gennaio, mentre in Champions League l'ultima marcatura risale al novembre 2021, contro lo Zenit. Il 4-3-3 del PSG potrebbe portare i giallorossi a schierarsi con il 3-4-1-2. L'idea è quella di inserire Cristante sulla trequarti: Bryan, in quella posizione, avrebbe il compito di seguire quasi come un'ombra Vitinha. Oggi è in programma la rifinitura, ma la squadra scenderà in campo per una sgambata anche il giorno della partita, nel centro sportivo della città francese. Per affiancare Koné, De Roon è in vantaggio su Pisilli: l'olandese ha l'esperienza giusta.