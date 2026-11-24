A Parigi ci è nato e ci è cresciuto. E prima o poi ci tornerà: sicuramente per vivere, ma forse anche da calciatore. Chissà... Del resto, Koné non ha mai nascosto di essere tifoso del PSG fin da bambino, anche se seguiva con affetto pure il Real Madrid e il Chelsea, per esempio. Nei suoi sogni c'è anche quello di poter giocare al Parco dei Principi con quella maglia. Per ora dovrà accontentarsi di sfidare la squadra di Luis Enrique da avversario, lui che sarà uno dei pilastri su cui si poggerà domani sera la Roma di Gasperini. In questo stadio ha giocato le prime partite con la maglia della nazionale francese e domani cercherà di aiutare la Roma a mettere a segno un colpo da maestri. Già, perché battere Luis Enrique sarebbe proprio un'impresa. Magari - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - anche per farsi rimpiangere un po', visto che il PSG non è mai stato capace di mettergli gli occhi addosso e, per potersi imporre nel grande calcio, è stato costretto a emigrare. D'altronde Koné non ha mai nascosto le sue passioni per Parigi e per la Francia, come è anche giusto che sia. In un reel pubblicato prima della sfida di Nations League contro l'Italia, il centrocampista francese è stato chiaro: “Parigi è più bella di Roma e alla cucina italiana preferisco quella francese. Cosa mi manca di più da quando sono in Italia? La colazione”.