A Roma è cresciuto e si è affermato, come uomo e calciatore. A Parigi, invece, ha capito cosa vuol dire vincere e forse anche per questo è una città che gli è rimasta dentro. Domani Alessandro Florenzi non avrà dubbi su chi tifare, considerando il suo cuore tinto di giallorosso. Ma il Psg lo guarderà comunque con un bel carico di affetto. Ecco la sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

La Roma può puntare allo scudetto? “Secondo me dipende tanto dalla Champions League. Sarò matto, ma se a gennaio la Roma fosse fuori dalla coppa non sarei così dispiaciuto. Lo dico perché ci sono passato anche io: al Milan abbiamo vinto lo scudetto perché siamo usciti dalla Champions. È una competizione che toglie tanto a livello fisico e mentale, tra stress e viaggi. Uscire non è mai bello, ma se poi quelle forze le convogli sul campionato, la cosa ti aiuta”.

Se potesse rubare un giocatore al PSG per darlo alla Roma, chi sceglierebbe? “Kvara sarebbe perfetto, vederlo lì a sinistra con la Roma sarebbe eccezionale. Altrimenti Dembélé, che è tanta roba. Ma sono sincero, anche Mendes come quinto di sinistra non mi dispiacerebbe affatto”.

Qual è finora il merito più grande di Gasperini? “Essere riuscito a portare la sua filosofia in così poco tempo, una cosa formidabile. Riportare la Roma in Champions è stato importante tanto quanto dare un'identità così forte in così poco tempo. E mi piace il fatto che non cambia mai, a prescindere dall'avversario che si trova di fronte”.

Ha la sensazione che possa essere l'anno giusto per l'assalto allo scudetto? “Secondo me dipende tanto dalla Champions League. Sarò matto, ma se a gennaio la Roma fosse fuori dalla coppa non sarei così dispiaciuto. Lo dico perché ci sono passato anche io: al Milan abbiamo vinto lo scudetto perché siamo usciti dalla Champions. È una competizione che toglie tanto a livello fisico e mentale, tra stress e viaggi. Uscire non è mai bello, ma se poi quelle forze le convogli sul campionato, la cosa ti aiuta”.