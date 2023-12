Ancelotti: “Mourinho, Allegri ed io tre pragmatici. José è l’uomo giusto per la Roma”

Carlo Ancelotti è tornato a parlare di Roma e in particolare di José Mourinho. Lo ha fatto ai microfoni di TV7 sulla Rai soffermandosi sulle somiglianze tra lui, lo Special One e Massimiliano Allegri: "Siamo la vecchia generazione che battaglia con la nuova, siamo tecnici pratici. Sono contento che Mourinho sia alla Roma perché credo sia l'allenatore giusto per quella squadra". Queste le prime parole del tecnico del Real Madrid che ha poi concluso: "Per quanto riguarda Allegri leggo che non entusiasma per il gioco della squadra, ma c'è da dire che ha riportato la Juve ai primi posti".