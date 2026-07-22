Archiviato il giorno di riposo concesso da Gasperini ieri la Roma è tornata a lavorare sotto al caldo di Trigoria. Allenamento pomeridiano mentre da oggi ripartiranno le doppie sedute poi giovedì alle 18 (orario da confermare) ci sarà il secondo test amichevole contro il Trastevere, squadra che milita in Serie D, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Domenica la partita col Cannes. Il programma del ritiro è molto simile a quello dell’anno scorso. La squadra alle 8 inizia la prima sessione caratterizzata da lavoro atletico, corsa e giri all’interno del centro sportivo. Poi verso le 11 i giocatori si spostano in palestra. Nel tardo pomeriggio si ritorna in campo, ma cambia la tipologia di allenamento: più lavoro col pallone, schemi e partitelle. In attesa del rientro in gruppo di Vaz che accelera i tempi e dovrebbe esserci per il Galles oggi torneranno in gruppo Malen e Ndicka.