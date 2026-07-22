lla fine un solo olandese è sbarcato a Roma ieri. Malen è atterrato a Fiumicino in mattinata insieme alla propria famiglia, zaino della nazionale in spalla, cappellino e una felpa che stona considerando i 40 gradi di questi giorni. Bobby è tornato ed è pronto a mettersi alle spalle un Mondiale che non lo ha mai visto protagonista, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Zero gol in quattro partite e un rapporto con Koeman mai veramente decollato. Qualche scontro tra i due soprattutto sul ruolo: il ct lo ha schierato esterno e davanti gli ha preferito Brobbey dal secondo match in poi. Ora a riabbracciarlo c’è Gasperini che non ci pensa minimamente a toglierlo dal centro dell’attacco. Donyell è una certezza, ma oltre a lui c’è il vuoto. Vaz è ormai un oggetto misterioso, attualmente è fuori per infortunio ma nel corso dell’estate la Roma proverà in tutti i modi a cederlo, magari in prestito nella speranza che un’esperienza in un club di seconda fascia possa fargli bene. Anche Artem è sul mercato e i vari intermediari sono al lavoro per trovargli al più presto una sistemazione. In Italia è stato offerto a Fiorentina e Genoa, all’estero piace a Betis e Villarreal. E quello che dovrebbe diventare il nuovo vice Malen è stato già individuato. Nicolò Tresoldi, italiano di nascita ma tedesco d’adozione, è sul taccuino da tempo e il suo arrivo è slegato all’addio di Dovbyk. Non serve per forza prima la sua vendita, quello che servirebbe è il tempismo che ai Friedkin spesso e volentieri manca. I contatti con gli agenti proseguono e il giocatore è stato intanto bloccato per evitare gli inserimenti di Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Ha dato il suo ‘ok’ alla Roma, è disposto ad aspettare ma non all’infinito. Per questo c’è da trovare la quadra con il Bruges, club famoso per essere una bottega cara e basta chiedere al Milan che negli ultimi anni si è portato a casa De Ketelaere e Jashari. La richiesta si aggira intorno ai 30 milioni di euro.