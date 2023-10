Aldair: “Marcos Leonardo è molto bravo, ma non credo che andrà alla Roma”

Pluto gela i giallorossi. Ieri l'attaccante brasiliano ha dichiarato di essere pronto per giocare in un top club europeo

Pluto Aldair, eroe del terzo scudetto della Roma, ha rilasciato una piccola intervista a Giuseppe Falcao (figlio di Paulo Roberto). L'ex difensore giallorosso ha parlato di Marcos Leonardo. Queste le sue parole: Marcos Leonardo verrà alla Roma? “No, non credo. Il ragazzo del Santos è molto bravo, molto forte. Se ne è parlato tanto questa estate, io spero venga qui, ma non ci credo". Ieri l'attaccante brasiliano ha dichiarato di essere pronto per giocare in un top club europeo.