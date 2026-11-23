Sotto esame e forse sotto un treno, a livello di umore, c'è pure Artem Dovbyk. "Deve sbloccarsi, vedremo a gennaio, per ora lo aspettiamo", ha fatto sapere nel corso della sosta il vicepresidente rossoblù Fenucci. Con Odgaard, Piccoli e un Enem che dovrebbe tornare in gruppo tra una decina di giorni, un attaccante da 3 milioni netti di ingaggio che non rende rischia seriamente di essere restituito alla Roma, che si sta confrontando con il Bologna per trovare squadra e soluzione all'ucraino, scrive Il Resto del Carlino. Duello di mercato, invece, per il terzino brasiliano Kaua Pascini (18) dell'Atletico Mineiro, seguito anche dalla Juventus.