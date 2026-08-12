Può passare tanto tempo, ma alcune emozioni non riesci proprio a dimenticarle. E ogni volta che torni in quel posto, riaffiorano nella mente ricordi ed emozioni. E' quello che è accaduto ad Aldair, ex difensore e capitano della Roma tra il 1990 e il 2003, in occasione delle riprese del docufilm "Aldair. Cuore giallorosso" che lo hanno visto di nuovo protagonista all'Olimpico. A condividere le emozioni del ritorno in un teatro di successi è stato lo stesso ex numero 6 giallorosso: "Ogni volta che passavo da qui, sapevo cosa mi aspettava. L'emozione, l'Olimpico, la nostra gente. Tornarci per il film è stato come fare un viaggio indietro nel tempo", ha scritto su Instagram.

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