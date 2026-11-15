Festa grande in casa Roma. Oggi Paulo Dybala compie 33 anni e il suo ritorno in campo è sempre più vicino. Sono tantissimi i tifosi giallorossi che stanno facendo gli auguri alla Joya in queste ore sui social, ma anche personaggi illustri della storia del club. Tra questi c'è sicuramente Aldair, che ha affidato a Instagram un bel pensiero per il numero 21: "Buon compleanno, Paulo. Nel calcio il talento è importante, ma lo è anche il legame con una maglia. In questi anni hai dimostrato il tuo attaccamento alla Roma, anche quando hai avuto la possibilità di fare altre scelte. Ti auguro tanta felicità e tante soddisfazioni con questi colori". Oltre all'amico fraterno Morata e a sua moglie Alice Campello, anche il Presidente della FIFA Infantino ha voluto mandare un messaggio a Dybala: "Ti auguro un felice compleanno, Campione del Mondo 2022. Riempi sempre il campo di magia e gioia".