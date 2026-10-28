Demetrio Albertini ha legato gran parte della sua carriera al Milan, club con cui ha vissuto gli anni migliori da calciatore. Nel 2002, però, è arrivato l'addio ai rossoneri, che non lo consideravano più centrale nel progetto. Dopo una parentesi all'Atletico Madrid, il centrocampista è tornato in Italia e ha vestito per due stagioni la maglia della Lazio, dal 2003 al 2005. Ai microfoni di Flashscore, Albertini ha raccontato come è maturato il trasferimento in biancoceleste, rispondendo anche agli amici romanisti che considerano quell'esperienza una macchia nella sua carriera. "Mancini mi chiamò quando lasciai il Milan, ma avevo già dato la mia parola all'Atletico. Poi, quando sono tornato in Italia, abbiamo parlato di nuovo e sono andato. Agli amici romanisti che dicono che sia una macchia nella mia carriera rispondo che mi mancava la Coppa Italia e l'ho vinta con la Lazio!".