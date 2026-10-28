Sono bastati nove minuti a Daniele Ghilardi per cambiare la partita contro il Cagliari. Entrato al posto di un Mancini poco brillante, ha dato seguito alle prestazioni contro Napoli e Slovan Bratislava dove è stato impeccabile sia da titolare che a partita in corso. Solidità difensiva, certo, ma soprattutto una spinta offensiva fondamentale per i giallorossi: al Maradona era in area di rigore insieme a Balerdi sul gol del 3-3 e ieri sera ha messo un cross perfetto - arrivando su un pallone quasi irraggiungibile - per il colpo di testa di Mora. Un altro assist dopo quello per Hermoso contro lo Slovan di martedì scorso.

Assist e dribbling: numeri top anche in Champions

Sono già due gli assist in soli 248 minuti giocati. Numeri impressionanti per unche nelle corde ha anche il dribbling e la padronanza tecnica per salire come se fosse un quinto di centrocampo. Considerando i dati medi,sia in campionato che intra i pari ruolo per(2,28 e 2 ogni 90 minuti) ed è in top 3 per assist,nella trequarti avversaria., aggressività e qualità tecnica: esattamente ciò che Gasperini chiede ai suoi

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Tante panchine e mesi di allenamento per arrivare finalmente al livello che Gasperini si aspettava da lui. Un difensore che a Verona aveva mostrato la sua duttilità - giocando di fatto in ogni ruolo - ma a Roma è cresciuto moltissimo anche dal punto di vista tecnico. Pulito nelle giocate, pericoloso quando si affaccia in avanti (non solo di testa sfruttando i centimetri) e una sicurezza che gli ha permesso di giocare da veterano anche al suo esordio assoluto in Champions League. Cura Gasp? Sì, ma anche tanta voglia di dimostrare di non essere una semplice "riserva". Il calo fisico e di rendimento di Mancini nelle ultime partite consegna allo staff tecnico della Roma diverse domande e la risposta - oltre a Balerdi - può essere quella di promuovere definitivamente Ghilardi. In ogni caso, quella di Gasperini è una Roma giovanissima (ieri in gol due 2007 e un 2004) che potrà solo crescere col passare degli anni ed è finalmente sulla strada giusta dopo anni di navigazione a vista.