Ajax, le scelte di ten Hag: Schuurs favorito su Klaiber, Timber scala a destra

Roma-Ajax si avvicina. La sfida dell’Olimpico dirà chi sarà la semifinalista dell’Europa League targata 2020-21. Se per Fonseca l’undici iniziale sembra già deciso, ten Hag si avvicinerà al fischio d’inizio con qualche piccolo dubbio da sciogliere. La squalifica di Rensch, terzino destro titolare nel match d’andata, ha aperto a due opzioni. Secondo i giornali olandesi il favorito per sostituirlo sarebbe il rientrante Schuurs (assente all’andata) con il giovane Timber pronto a scalare a destra. Destinato di nuovo alla panchina Klaiber.

In porta è recuperato l’ex Stekelenburg, mentre sembrano confermati sia il centrocampo che l’attacco del match di andata. Il brasiliano Antony non sta vivendo un grande momento di forma, ma sembra comunque in vantaggio nel ballottaggio con il 2002 Brobbey.

La probabile formazione dell’Ajax

Ajax (4-3-3): Stekelenburg; J. Timber, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Tadic, Neres.