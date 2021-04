Roma-Ajax, le probabili formazioni dei quotidiani: Mkhitaryan torna dal 1′

La Roma sfida l’Ajax all’Olimpico dopo il 2-1 della settimana scorsa, con l’obiettivo di continuare il sogno europeo. I giallorossi hanno a disposizione tre risultati. Anche perdendo 1-0 riuscirebbero a passare il turno. Fonseca però tiene la guardia alta: “Dovremo giocare come fossimo 0-0”. Per il match la novità più importante è il ritorno di Mkhitaryan da primo minuto. L’ultima volta era successo nell’andata degli ottavi di finale contro lo Shakhtar, l’11 marzo. Dopo il turnover massiccio tornano anche Pau Lopez in porta, Cristante in difesa, Veretout e Karsdorp a centrocampo, Pellegrini e Dzeko in attacco.

Roma-Ajax: le probabili formazioni dei quotidiani

LEGGO

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

