Aggiungi Forzaroma.info alla Home del tuo smartphone: il tutorial – VIDEO

Tutti i passaggi per creare il collegamento diretto al nostro sito sullo schermo

Con il restyling di Forzaroma.info abbiamo disattivato le nostre app sia su Apple store che su Google Play. Ma niente paura! C’è un metodo ancora più semplice e veloce per accedere a Forzaroma.info attraverso la Home del tuo smartphone, ti basterà seguire questi 4 semplici passi. Abbiamo girato anche un video sia per Iphone che per Android per renderti la vita più semplice.