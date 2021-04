Forzaroma.info si rinnova: è online il nuovo portale

Il primo sito di informazione sulla Roma ha cambiato veste: più dinamico, più moderno, più veloce, più romanista. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Oggi è una data importante per tutti i romani. È il Natale della Città Eterna, una ricorrenza che inorgoglisce chiunque sia nato o si sia semplicemente innamorato della capitale. Proprio in un giorno così noi di forzaroma.info e con il prezioso aiuto di RCS abbiamo deciso di presentarci con un vestito nuovo, con un look che non abbandona la tradizione ma è pronto ad abbracciare il cambiamento. Da oggi il sito ha una nuova grafica, simile a quella degli altri che fanno parte del gruppo Gazzanet - Gazzetta dello Sport, ideata per rendere più agile la navigazione e più facile la ricerca di informazioni. Un sito più veloce grazie a un sistema più moderno, un modo più intuitivo di leggere e cercare le notizie sulla nostra amata Roma e vedere le centinaia di contenuti video pubblicati. Un lavoro di restyling curato nei minimi dettagli con la speranza di agevolare l’utilizzo da parte di tutti i nostri assidui lettori e di quelli nuovi. Dietro ogni notizia e aggiornamento c’è una redazione che continuerà a lavorare tutti i giorni con tanta professionalità ma anche con la passione per i colori giallorossi. Cercando di migliorare perché tutto è perfezionabile. Il sito cambia il volto ma non l’anima, ed il nostro obiettivo era e resterà quello di aggiornare tutti voi con informazioni puntuali e con la professionalità che ci avete sempre riconosciuto. Forza Roma sempre. Punto info tutti i giorni.