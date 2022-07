Agente Bove: “Per la Roma non è sul mercato. Non c’è tanta differenza con Frattesi”

"Edoardo resta e si impegnerà per imporsi e diventare uno di quei figli di Roma che la storia ci ha insegnato ad amare". Queste sono le parole di Diego Tavano a 'Radio Radio Lo Sport' in merito al suo assistito Bove. L'agente del giallorosso aggiunge: "Se mi dite che c’è grande differenza con Frattesi io mi sento di dire di no. Se un giocatore vale 30 milioni, Edoardo è un prodotto del settore giovanile della Roma e io non mi sento di dire che c’è tutta questa differenza. Piaceva molto anche al Sassuolo e fuori dalla Serie A, ma la Roma ha fatto quadrato e alla mia richiesta di fare un prezzo per Bove hanno risposto che non si può fare un prezzo di un giocatore che non è sul mercato".