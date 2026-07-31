Gian Piero Gasperini ha chiamato 25 giocatori per la seconda tappa della preparazione estiva

Redazione
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Dentro la casa della Roma in Galles: ecco il quartier generale di Gasperini

La Roma sta per dare il via all'operazione Galles. In serata i giallorossi arriveranno nel Regno Unito per la seconda tappa del ritiro: tra i convocati rientra Niccolò Pisilli dopo l'infortunio al polpaccio che lo ha fermato nei giorni scorsi. C'è anche Robinio Vaz, già rientrato qualche giorno fa. Sul sito ufficiale del club la lista dei giocatori chiamati da Gian Piero Gasperini:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mannini, Nardin, Reale, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli, Panico, Bah

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Cherubini, Vaz

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