Gian Piero Gasperini ha chiamato 25 giocatori per la seconda tappa della preparazione estiva
Dentro la casa della Roma in Galles: ecco il quartier generale di Gasperini
La Roma sta per dare il via all'operazione Galles. In serata i giallorossi arriveranno nel Regno Unito per la seconda tappa del ritiro: tra i convocati rientra Niccolò Pisilli dopo l'infortunio al polpaccio che lo ha fermato nei giorni scorsi. C'è anche Robinio Vaz, già rientrato qualche giorno fa. Sul sito ufficiale del club la lista dei giocatori chiamati da Gian Piero Gasperini:
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Ndicka, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mannini, Nardin, Reale, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli, Panico, Bah
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Cherubini, Vaz
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