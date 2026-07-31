Domani alle ore 16 (15 locali) la Roma affronterà il Cardiff. La squadra neopromossa in Championship oggi si è allenata nello stesso centro d'allenamento che da oggi ospiterà i giallorossi a Hensol. Domani la sfida al Cardiff City Stadium gioiello da circa 33.000 posti, previsti anche diversi tifosi giallorossi. I gallesi sono pronti ad ospitare i giallorossi nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato e per l'occasione hanno deciso di omaggiare Francesco Totti. La copertina del match day è ispirata allo storico murale situato a Rione Monti che rappresenta l'ex capitano col dito alzato al cielo per esultare per il gol segnato contro il Napoli una settimana prima del terzo scudetto vinto. Il Cardiff, invece, ha scelto la stella del club: Perry NG, difensore classe 1996 che gioca nella capitale del Galles dal 2021.