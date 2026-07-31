Givairo Read è l'obiettivo numero uno per la fascia destra della Roma. Il terzino piace, la Roma ha presentato un'offerta da 25 milioni di euro che ancora non è stata accettata dal Feyenoord. Nel frattempo lui ha aperto alla cessione, queste le sue parole ai media olandesi. “Se l'opportunità si dovesse presentare in un club che mi piace, sarei pronto. Bisogna sempre avere fiducia in se stessi. Ora sono di nuovo in forma, mi sento forte fisicamente e mentalmente. Il passo successivo è quello di mostrarlo sul campo. Questo è il mio obiettivo principale per questa stagione: mantenermi in forma e giocare bene. Ho sperimentato quanto facilmente le cose possono andare male nel calcio. Pensi di essere tornato da un infortunio e di dover fare un altro passo indietro. Se non ci sarà una partenza, allora resterò e voglio solo giocare per il campionato. Dopo, il prossimo passo è la squadra nazionale olandese. Spero". I giallorossi devono battere la concorrenza del Nottingham Forest.