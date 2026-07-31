Si scalda il mercato della Roma. Sulla lista di Tony D'Amico per rinforzare le fasce c'è anche il nome di Franco Mastantuono, stella argentina che però nell'ultima stagione ha deluso le aspettative. L'ex River Plate è fuori dai piani di Mourinho ed è attualmente fuori rosa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano non partirà per il ritiro in Austria e partirà in prestito. Su di lui c'è anche la Fiorentina che ha chiesto informazioni da diverse settimane. La Roma rimane alla finestra, ma il preferito dei blancos rimane Endrick che può lasciare Madrid, anche lui in prestito. Valutazioni in corso.