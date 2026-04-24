Addio Ranieri, il retroscena: cambio di rotta sulle dimissioni, poi il comunicato

È un addio amaro quella tra la Roma e Claudio Ranieri che, da questa mattina, non è più il senior advisor della Roma e della famiglia Friedkin. Il comunicato del club faceva riferimento ad una "stima" nei suoi confronti, formula, però, adottata dopo un dietrofront dello stesso Sir Claudio. Come riporta Manà Manà Sport, in un primo momento Ranieri si sarebbe detto disponibile a fare un passo indietro per agevolare una soluzione condivisa. I Friedkin hanno quindi provato fino all’ultimo a ricucire lo strappo tra le parti, ma nella tarda mattinata di ieri hanno deciso di confermare la piena fiducia a Gasperini, orientandosi verso un addio gestito tramite un comunicato congiunto e le dimissioni del dirigente giallorosso. Successivamente, però, lo stesso Ranieri avrebbe cambiato posizione, scegliendo di non formalizzare più le dimissioni. Una mossa che avrebbe sorpreso e irritato la proprietà, spingendo il club a chiudere la vicenda con il comunicato ufficiale diffuso questa mattina. Come riporta Calciomercato.it, a giocare un ruolo importante anche la fretta del club di chiudere la faccenda. Fino alle 11:30 i legali stavano concordando la separazione, poi la scelta di procedere in questa direzione.