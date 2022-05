Abraham raggiunge Montella: è nella top ten dei marcatori europei della Roma

Con la rete di stasera il numero nove giallorosso raggiunge il record dell'ex "aereoplanino" romanista

Con il gol di testa che ha aperto le marcature giallorosse in Roma-Leicester e che ha fatto letteralmente esplodere lo stadio Olimpico, Tammy Abraham infrange un altro record e raggiunge Vincenzo Montella a quota nove reti nella classifica dei migliori marcatori europei della storia del club capitolino. Per l'attaccante inglese si tratta anche del primo gol in carriera alle "Foxes".