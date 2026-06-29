Niccolò Pisilli non è nel mirino dell'Inter. Il centrocampista giallorosso ha ricevuto diverse offerte nelle scorse settimane tra cui una del Como, ma per Gasperini e per la Roma è da considerare incedibile. Queste le parole del giornalista Matteo Moretto sul futuro del classe 2004: "L'Inter e la Roma ad oggi non hanno mai parlato di Pisilli". Il tecnico ha chiesto di non cedere Niccolò che dal 13 luglio sarà a disposizione per il ritiro ed è pronto per la nuova stagione. Sarà centrale nel progetto di Gasp oltre ad essere una risorsa per le liste Uefa che chiedono diversi calciatori cresciuti nei vivai del club. Pisilli ha concluso la scorsa stagione in crescendo con un gol contro la Fiorentina e tre assist tra Serie A e Nazionale. Il centrocampista rimarrà nella Capitale ed è pronto per l'esordio in Champions League.