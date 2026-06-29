Non solo uscite, soprattutto in queste ore, ed entrate, il cui obiettivo verrà messo totalmente a fuoco dal 1° luglio. Il calciomercato della Roma gira anche attorno ai tre giocatori in scadenza il cui contratto è destinato a essere rinnovato. Si parla, ovviamente, di Celik, Dybala e Pellegrini. Il difensore turco è apprezzato da Gasperini per la sua duttilità (può giocare come braccetto di destra ma anche come esterno), la Joya ha accettato di rinunciare a più della metà dell'originario stipendio per restare nella Capitale. La loro firma è sempre più vicina, come raccontato anche da Sky Sport: contatti continui tra il club giallorosso e i loro entourage per trovare l'intesa definitiva e mettere nero su bianco il rinnovo. Poi sarà il turno del numero 7, anche lui atteso dalla rinuncia a metà stipendio: la volontà di continuare insieme comunque, anche in questo caso, è reciproca.