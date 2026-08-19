Febbre Roma. Febbre Champions. Dopo sette anni di attesa, i giallorossi sono pronti a tornare nella competizione più importante d'Europa. E i tifosi non hanno nessuna intenzione di perdersi lo spettacolo. La vendita libera degli abbonamenti per le coppe è iniziata oggi. Prima, dal 12 agosto, era toccato a chi aveva il diritto di prelazione e agli abbonati in campionato. Ora, invece, può provarci chiunque. Fino al 26 agosto. E l'assalto è già partito. Dopo quasi due ore dall'apertura, sono più di 25mila le persone in coda per acquistare l'abbonamento. Una fila enorme. Un dato che racconta meglio di qualsiasi parola la voglia di Champions che si respira nella Capitale. Sette anni dopo, la Roma è tornata. E la febbre è già altissima. Ma prima dell'Europa c'è il campionato. Lunedì arriva la Fiorentina. Il primo appuntamento all'Olimpico.