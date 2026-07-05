Incredibile quanto successo in questi minuti negli Stati Uniti: la Fifa ha deciso di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, centravanti degli USA, che era stato espulso nel corso dell'ultima partita contro la Bosnia per un fallo durissimo su Muharemovic. La Commissione Disciplinare ha scelto di fatto di revocare la sua espulsione per permettergli di giocare la gara degli ottavi contro il Belgio applicando (per la prima volta nella storia dei Mondiali) l'Art. 27 del codice disciplinare che stabilisce che "l'organo giudiziario può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione di un provvedimento disciplinare". La squalifica di Balogun verrà sospesa per un anno come era già successo a Cristano Ronaldo per la gomitata a O'Shea nelle partite di qualificazione di alcuni mesi fa. Sulla questione è intervenuto anche il presidente degli Statui Uniti Donald Trump che ha commentato: "Grazie alla Fifa per aver fatto la cosa giusta, ed essere tornata indietro da una grande ingiustizia".