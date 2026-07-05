L'attesa è finita, domani la Roma comunicherà tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti. La notizia era già nell'aria ed è arrivato un indizio social da parte del club giallorosso che ha condiviso un post con le immagini delle coreografie e non solo dell'anno scorso aggiungendo l'emoticon della clessidra. La prima fase sarà dedicata ai rinnovi del proprio posto, la seconda a chi vorrà rinnovare e cambiare seggiolino o settore e ai 25.000 tifosi iscritti alla lista d'attesa, la terza (eventuale) sarà quella libera. L’obiettivo è quello di raggiungere come lo scorso quota 40.000, un muro che però non potrà essere superato poiché rimarrà questo il tetto massimo da poter raggiungere. Tra fine luglio e inizio agosto partirà la campagna abbonamenti per la Champions League. Le tessere comprenderanno le prime quattro partite della fase campionato e l’ottavo di Coppa Italia che i giallorossi giocheranno contro una tra Cagliari, Arezzo, Verona e Virtus Entella.

Caricamento post Instagram...